İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "32 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41’i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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