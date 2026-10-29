Ankara’da bir dairenin doğal gazı patladı

Yangın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787’nci sokakta bulunan bir binadaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin doğal gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Patlama esnasında odada kimse olmadığı için yangın yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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