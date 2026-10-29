Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası liderlerini kapıda karşıladı

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenleniyor.

Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek.

Türk dünyası liderlerini kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, zirve için Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılım sağlayan Türk dünyası liderlerini ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Karşılama sırasında geçtiğimiz aylarda Ankara'da icra edilen NATO Liderler Zirvesi'nde olduğu gibi mehteran ekibi görev yaptı.

Zirveye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra; Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev katılım sağlıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı nedir?

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile teşkil edilirken, kuruluşun ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri arasında Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası’nın tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasının sağlanması yer alıyor.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, beş üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve dört gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

Zirve için Ankara'ya gelen liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, parka çam fidanı ekti.

Fidan dikiminin ardından, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Muhafız Alayı Bandosu, çeşitli marşlar seslendirdi. Marşlara geleneksel dans gösterisiyle eşlik edildi.

Orhun Yazıtları örneklerinin önünde hatıra fotoğrafı çekildi

Dans gösterisinin ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları tören alanının üzerinden gösteri uçuşu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile parkta bulunan Orhun Yazıtları örneklerinin önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan konuklara, aralarında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Sarayı ve Sümela Manastırı gibi kültürel mirasların minyatürlerinin bulunduğu bölümü gezdirdi.

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