Dışişleri'nden 'Yunan basını' iddialarına yalanlama: Bakan Fidan bir gazeteye mülakat vermedi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea gazetesine mülakat verdiği ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasına ilişkin açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediğini bildirdi.
"Ege ve Doğu Akdeniz politikası siyasi polemik konusu haline getirildi"
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemik konusu haline getirildiğine dikkat çekildi.
"Hak ve menfaatlerden taviz yok"
Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde savunduğu görüşlerde herhangi bir değişiklik bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerin taviz verilmeksizin korunmaya devam edileceği ifade edildi.
Sözcü gazetesi manşetlerine taşımıştı
Sözcü gazetesi, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Yunan gazetesine demeç verdiğini öne sürüp, ‘Casus belli’ kararını “savaş kanunu değil” diyerek yumuşattığını öne sürmüştü.
Haberin devamında, Bakan Fidan'ın kablo projesine yeşil ışık yaktığı ve Mavi Vatan yasasını reddettiği manipülasyonu devreye sokulmuştu.