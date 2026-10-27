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Ankara merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

09:24, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:27, 27/10/2026, Salı
DHA
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Ankara merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına "Terörizmin Finansmanı Faaliyetleri" yürüttüğü belirlenen 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü R Büro Amirliği ekiplerince, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli gerçekleştirilen çalışmalarda, yurt dışında ve Türkiye genelinde yardım kampanyaları düzenleyerek Suriye’deki Hol Kampı’nda alıkonulan DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir kadın ve çocuklara para, gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdiği yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlığı dondurulan şahsa fon sağladığı belirlenen kişiler mercek altına alındı.


18 şüpheli tespit edildi

Soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile HTS kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 18 şüpheli belirlendi.


Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda, 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve ilgili mevzuat kapsamında 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.


2 milyon 135 bin liralık para, döviz ve altına el konuldu

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık değeri 2 milyon 135 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.


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Başlıklar :deaşankaraankara cumhuriyet başsavcılığı
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