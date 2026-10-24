Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan sözde müftüleri atayarak Türk azınlığının haklarını hiçe saymaktadır
12:07, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:12, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan sözde müftüleri atayarak Türk azınlığının haklarını hiçe saymaktadır. Yunanistan makamlarını Türk azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya çağırıyoruz
Yunanistan’ın Gümülcine ve İskeçe’de sözde müftü atamaları kamuoyunda tepkilere yol açarken, Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan sözde müftüleri atayarak Türk azınlığının haklarını hiçe saymaktadır. Yunanistan makamlarını Türk azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya çağırıyoruz
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