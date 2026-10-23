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Bakan Güler’den Suudi Arabistan ve Mısır açıklaması: Husilerle çatışma öngörülmüyor

Bakan Güler’den Suudi Arabistan ve Mısır açıklaması: Husilerle çatışma öngörülmüyor

21:41, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 21:47, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bakan Güler’den Suudi Arabistan ve Mısır açıklaması: Husilerle çatışma öngörülmüyor
Bakan Güler, Husiler ve Mısır konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan’a olası bir askeri destek sağlanması durumunda, Husilerle doğrudan çatışmaya girilmesinin kesinlikle öngörülmediğini vurguladı. Bakan Güler, ayrıca Libya'nın ardından Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yönelik olası askerî desteği, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve çok taraflı savunma iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Star TV'den Nazlı Çelik'e konuşan Bakan Güler
"Türk askeri Husilerle çatışmayacak.
" ifadelerini kullandı

“Husilerle çatışmaya girmeyi öngörmüyoruz”

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olası askerî desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, bu desteğin Katar örneğinde olduğu gibi caydırıcılığı artırmayı hedefleyeceğini ifade etti.

Güler,
“Bu kapsamda, Katar'da olduğu gibi Suudi Arabistan'a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz.”
 dedi.

Mısır’a 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı teklifi

Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin de mesaj veren Bakan Güler, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye ile yapılabilecek bir anlaşmanın Mısır’a sağlayacağı avantajlara dikkat çeken Güler,
“Mısır’a teklifimiz açık: Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır.”
ifadelerini kullandı.

Katar, Endonezya ve Pakistan ile savunma iş birliği

Güler, Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı’nın çok taraflı askerî iş birliği açısından önem taşıdığını belirtti.

Mutabakatın karşılıklı güven ve ortak hedefler temelinde hazırlandığını kaydeden Güler, ülkelerin imkân ve kabiliyetlerini bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

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Başlıklar :Yaşar GülerMilli Savunma BakanıSuudi ArabistanMısırHusiler
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