Bakan Güler’den Suudi Arabistan ve Mısır açıklaması: Husilerle çatışma öngörülmüyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan’a olası bir askeri destek sağlanması durumunda, Husilerle doğrudan çatışmaya girilmesinin kesinlikle öngörülmediğini vurguladı. Bakan Güler, ayrıca Libya'nın ardından Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yönelik olası askerî desteği, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve çok taraflı savunma iş birliği hakkında açıklamalarda bulundu.
“Husilerle çatışmaya girmeyi öngörmüyoruz”
Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olası askerî desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, bu desteğin Katar örneğinde olduğu gibi caydırıcılığı artırmayı hedefleyeceğini ifade etti.
Mısır’a 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı teklifi
Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin de mesaj veren Bakan Güler, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.
Katar, Endonezya ve Pakistan ile savunma iş birliği
Güler, Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı’nın çok taraflı askerî iş birliği açısından önem taşıdığını belirtti.
Mutabakatın karşılıklı güven ve ortak hedefler temelinde hazırlandığını kaydeden Güler, ülkelerin imkân ve kabiliyetlerini bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.