Yemen Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'de

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Husiler provokasyonu artırıyor

Son dönemde Yemen'deki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Husilerin ülkenin batısında ilerlemesi, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı çevresindeki gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları, Yemen'deki iç savaşı bölgesel bir güvenlik krizine dönüştürdü.

Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınarken hem savunma desteği hem de diplomatik çözüm seçeneklerini gündeme getirdi.

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Husilerin saldırılarına sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı tekrar tekrar hedef almasını en güçlü ifadelerle kınamıştı.

Açıklamada, saldırıların sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığı, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukukun ilkelerini ihlal ettiği belirtilmişti.

Türkiye, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemişti.

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Türkiye’den bölgesel barış hamlesi

R4 ülkelerinden ortak açıklama

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ortak açıklamayla kınamıştı.

Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu vurgulanmıştı.

Grup, Riyad yönetiminin saldırılara karşı alacağı meşru tedbirlere destek verdiğini bildirmiş ve Husilere saldırıları derhal, koşulsuz olarak durdurma çağrısı yapmıştı.

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