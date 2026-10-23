Cumhurbaşkanı Erdoğan R4+E3 dışişleri bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları için Türkiye’ye gelen dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Beşiktaş’taki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde düzenlenen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları da yer aldı.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yer aldı.
Nedir bu R4+E3?
İstanbul'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı gerçekleştirildi.
R4 Dışişleri Bakanları, ilki 18 Mart'ta Riyad'da olmak üzere bugüne kadar altı toplantı yaptı. Bu formatta son toplantı BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 21 Eylül'de New York'ta düzenlendi.