Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik mesajlar: Uluslararası sisteme güven sarsıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan IX. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın açılışında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

"Hepinizi İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu şehir çok uzun zamandır diyalog ve diplomasinin merkezi olmuştur. Bölünmüşlükler arasında köprü olma vazifesini yerine getirmiştir. Çözüm bulma kapasitesini her zaman ortaya koymuştur.

'KÜRESEL GÜVENSİZLİK ORTAMINDA YAŞIYORUZ'

İstanbul Arabuluculuk Konferansı ortaklıklar kurmak, barış unsurlarını ortaya koymak ve çözüm bulmak için hepimizi bir araya getirmiştir. Şu anda küresel güvensizlik ortamında yaşamaktayız. Ülkeler ve bölgeler yıllardan beri barışı çantada keklik olarak görmüşler ancak şimdi artık silahlı çatışmaların realitesiyle yüzleşmekteyiz.

Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde birçok çatışma ortaya çıktı. Kritik deniz yolları tıkandı ve ateşkes ihlalleri rutin hale geldi. İnsani durumlar da ortaya çıktı. Birleşmiş Millletler'in tahminine göre dünya nüfusunun dörtte biri çatışma bölgelerinde yaşamakta.

Her 12 dakikada bir, bir sivil silahlı çatışmada hayatını kaybediyor. 100 milyonu aşkın insan tüm dünyada zorla yerinden edildi. Maalesef bunların büyük bir çoğunluğu çocuklar. Bugünkü insani ıstırabın görüntüsü hiçbir yerde Filistin'de olduğu kadar görünür olmadı.

Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen yerleşimci işgali bunun en önemli örneği ve bu uluslararası sisteme olan güveni de sarsmakta. Siyasi çözüm ve insani yardımı ulaştırma bizim için birinci öncelik olmalı. Adil ve politik bir çözüme ulaşmak için çabalarımıza devam ediyoruz.

'ULUSLARARASI SİSTEME GÜVEN SARSILDI'

Giderek daha da kötüleşen ortamda çatışmaların barışçıl çözümü için arabuluculuk her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Tüm bunlar uluslararası sistemin de yanıt verme kabiliyetini test etmektedir. Uluslararası sisteme güven sarsıldı. Bizim üç ilke üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Diyalogun devam ettirilmesi, arabuluculuğun devam ettirilmesi ve bölgesel sahiplenme. Bu üç tane ilke kritik soruları da beraberinde getiriyor.

'LİBYA'DA KALICI ÇÖZÜME YAKINIZ'

Bizim arabuluculuk çalışmalarımız karşılıklı güvene, tarafların rızasına ve kapsayıcılığa dayalı olmak durumunda. Türkiye'nin Libya'daki çabaları da bu doğrultuda. Libya’da kalıcı çözüme yakınız. Tüm tarafları kapsayan bir süreç başlattık”

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