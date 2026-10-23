Türkiye’den bölgesel barış hamlesi
Türkiye, çatışmaların derinleştiği ve uluslararası sistemde ayrışmaların arttığı bir dönemde, diplomasi masalarını çoğaltarak bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bugün İstanbul’da R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları düzenlenecek.
YEDİ ÜLKE İLK KEZ BİR ARADA
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu R4 mekanizması ile Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 grubu, Türkiye’nin girişimiyle ilk kez R4+E3 formatında bir araya gelecek. Toplantılarda bölgesel krizlerin çözümü, ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması ve ortak diplomatik girişimlerin geliştirilmesi ele alınacak. Ankara, bölgesel güvenliğin öncelikle bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesiyle sağlanabileceği yaklaşımını öne çıkaracak. Filistin’den Hürmüz Boğazı’na, Yemen’den Rusya-Ukrayna Savaşı’na uzanan başlıklar, İstanbul’daki diplomasi trafiğinin ana gündemini oluşturacak.