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Bakan Fidan R4+E3 formatındaki Dışişleri Bakanları Toplantılarına ev sahipliği yapacak

Bakan Fidan R4+E3 formatındaki Dışişleri Bakanları Toplantılarına ev sahipliği yapacak

12:12, 22/10/2026, Perşembe
DHA
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Bakan Fidan R4+E3 formatındaki Dışişleri Bakanları Toplantılarına ev sahipliği yapacak
Toplantılara Almanya, İngiltere, Fransa, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (Birleşik Krallık, Almanya, Fransa) formatında düzenlenecek Dışişleri Bakanları Toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; 7 ülke R4+E3 formatında ilk kez Türkiye’nin inisiyatifiyle bir araya gelecek. Toplantılarda; Filistin meselesi, Hürmüz’deki durum, Yemen’le bağlantılı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışları başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması, R4 ve E3 ülkeleri arasında önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek iş birliği ve koordinasyon imkanlarının görüşülmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın toplantılardaki hitaplarında; bölgesel güvenliğin, en başta bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini gerektirdiğini, Türkiye’nin bu anlayış doğrultusunda bölgesel sahiplenmeyi esas alan iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın, mevcut ihtilafların birbirini beslemesine, çatışmaların yeni alanlara yayılmasına ve bölgesel gerilimlerin daha geniş çaplı istikrarsızlığa dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail’in Filistin’de devam eden işgalinin, uluslararası toplumun barış çabalarını sekteye uğratan uzlaşmaz tutumunun ve tüm bölgeye yayılan saldırganlığının Orta Doğu’daki gerilimlerin temel nedeni olduğunun tekraren altını çizmesi, tüm devletlerin, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek ve iki devletli çözüm çabalarına zarar verebilecek eylemlerden kaçınmasının lazım geldiğini belirtmesi, İsrail’in yasa dışı yerleşimleri genişletme yönünde adımlar atması ve yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmesi karşısında uluslararası toplumun kararlı bir tutum sergilemesinin ve İsrail üzerindeki baskısını artırmasının ehemmiyetine dikkat çekmesi öngörülüyor.

ABD-İRAN İHTİLAFI

ABD ile İran arasındaki ihtilafın ancak diplomasi ve diyalog yoluyla çözülebileceğini vurgulaması planlanan Fidan'ın, askeri yöntemlerin kalıcı bir çözüm sunmadığı gibi bölgedeki kırılganlıkları tetiklediğini ve daha geniş çaplı bir çatışma riskini de beraberinde getirdiğini kaydetmesi, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesis edilmesinin bölgesel ve küresel istikrar için hayati önemde olduğunu vurgulaması, Husilerin Suudi Arabistan’da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları karşısında Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın güvenliğinin muhafazasına yönelik desteğini teyit ederek, Mekke Savunma İttifakı’nın ortaya koyduğu dayanışma ve ortak güvenlik anlayışının önemine işaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın, Suriye’de istikrar ve refahın güçlendirilmesi doğrultusunda R4 ve E3 ülkelerinin kıymetli katkılar sunduğunu belirtmesi ve İsrail’in Suriye’yi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan eylemlerini sürdürdüğüne dikkat çekmesi, Türkiye’nin kıyıdaş ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz’e yayılmasının önlenmesi ve Karadeniz’de sivil can kayıplarının son bulmasını teminen uyarılarını ve çözüm önerilerini taraflara iletmeyi sürdürdüğünü kaydetmesi, Rusya ile Ukrayna arasında yoğunlaşan çatışmaların bölgesel güvenlik için yarattığı risklere dikkat çekerek, Türkiye’nin bu savaşın diyalog ve diplomasi yoluyla sonlandırılması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yinelemesi öngörülüyor.


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