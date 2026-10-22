Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddia: Putin'in elinde görüntüleri var
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton podcast yayınında yaptığı açıklamada, "Putin’in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Trump’ın, Epstein dosyalarının yayımlanmasına karşı ne kadar güçlü bir mücadele verdiğine bakın. Tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump’ı destekleyen insanlar bile şoke olacaklar" dedi.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gazeteci Kara Swisher ile birlikte sunduğu "High Stakes" (Yüksek Riskler) podcastinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Washington ile Moskova arasındaki muhtemel anlaşmalara ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkilere değinen Clinton, "10 yıl önce Trump’ın Putin’in mutlak gücüne hayran olduğu çok açık hale gelmişti. İş yapmaya çalışıyordu ve daha sonra, aksini iddia etmesine rağmen, 2016 seçim kampanyası boyunca Moskova’da bir Trump Tower inşa etmek için iş yapmaya çalışmayı sürdürdüğünü öğrendik. Putin’den e-posta hesabıma sızmasını istedi. E-posta’da istihbarat servislerimizden, Rusya’nın Trump’ın kazanmasına nasıl yardım ettiğine dair bilgilerimiz vardı. Yani, liste gerçekten çok uzundu" dedi.
"Putin’in ona çevrimiçi ortamda yardım etmek için istihbarat unsurlarını kullandığını da ortaya koyuyor"
Trump’ın "Rusya aldatmacası" ifadelerine vurgu yapan Clinton, "Kendisine karşı kanıtlanabilir olan her iddiaya böyle yapıyor; ister mahkemede ister siyasette olsun. Çünkü gerçeğin ne olduğunu asla kabul etmek istemiyor. Kayıtlar, yalnızca Putin tarafından desteklendiğini değil, Putin’in ona çevrimiçi ortamda yardım etmek için istihbarat unsurlarını kullandığını da inanılmaz derecede ikna edici biçimde ortaya koyuyor. Beni saf dışı bırakmaya çalışarak ona yardım etti" diye konuştu.
"Trump, ABD’nin ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla Putin’e bağlı"
"Yakıt fiyatlarındaki artış, İran’a karşı yürüttüğü başarısız savaştan kaynaklanıyor"
"Ukrayna’nın Rusya’nın işgal ettiği topraklardan vazgeçmesini sağlamak istiyorlar"
"Tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde Trump’ı destekleyen insanlar bile şoke olacaklar"
Clinton, cinsel istismar suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalara da vurgu yaparak, "Üçüncü olarak, Putin’in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her ne varsa bunları tuttuğuna inanmaya devam ediyorum. Trump’ın, Epstein dosyalarının yayımlanmasına karşı ne kadar güçlü bir mücadele verdiğine bakın. Ve nihayet tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump’ı destekleyen insanlar bile bu dosyaların Trump hakkında ortaya koydukları karşısında şoke olacaklar. Dolayısıyla dürüst olmak gerekirse, bence mesele diktatör olmayı arzulaması, para, para ve Putin’in elindeki şeyleri ortaya dökmemesi için onu memnun tutmak" ifadelerini kullandı.