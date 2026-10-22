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Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddia: Putin'in elinde görüntüleri var

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddia: Putin'in elinde görüntüleri var

11:48, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:49, 22/10/2026, Perşembe
IHA
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton'dan Trump hakkında şoke eden iddia: Putin'in elinde görüntüleri var
Clinton, yakıt fiyatlarındaki artışın Ukrayna'nın savunma çabalarından değil, Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü başarısız savaştan kaynaklandığını belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton podcast yayınında yaptığı açıklamada, "Putin’in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Trump’ın, Epstein dosyalarının yayımlanmasına karşı ne kadar güçlü bir mücadele verdiğine bakın. Tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump’ı destekleyen insanlar bile şoke olacaklar" dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gazeteci Kara Swisher ile birlikte sunduğu "High Stakes" (Yüksek Riskler) podcastinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington ile Moskova arasındaki muhtemel anlaşmalara ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkilere değinen Clinton, "10 yıl önce Trump’ın Putin’in mutlak gücüne hayran olduğu çok açık hale gelmişti. İş yapmaya çalışıyordu ve daha sonra, aksini iddia etmesine rağmen, 2016 seçim kampanyası boyunca Moskova’da bir Trump Tower inşa etmek için iş yapmaya çalışmayı sürdürdüğünü öğrendik. Putin’den e-posta hesabıma sızmasını istedi. E-posta’da istihbarat servislerimizden, Rusya’nın Trump’ın kazanmasına nasıl yardım ettiğine dair bilgilerimiz vardı. Yani, liste gerçekten çok uzundu" dedi.

"Putin’in ona çevrimiçi ortamda yardım etmek için istihbarat unsurlarını kullandığını da ortaya koyuyor"

Trump’ın "Rusya aldatmacası" ifadelerine vurgu yapan Clinton, "Kendisine karşı kanıtlanabilir olan her iddiaya böyle yapıyor; ister mahkemede ister siyasette olsun. Çünkü gerçeğin ne olduğunu asla kabul etmek istemiyor. Kayıtlar, yalnızca Putin tarafından desteklendiğini değil, Putin’in ona çevrimiçi ortamda yardım etmek için istihbarat unsurlarını kullandığını da inanılmaz derecede ikna edici biçimde ortaya koyuyor. Beni saf dışı bırakmaya çalışarak ona yardım etti" diye konuştu.

"Trump, ABD’nin ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla Putin’e bağlı"

Rusya’nın Trump’ın başkan olmasını istediğini vurgulayan eski bakan,
"Çünkü ben Putin’le karşı karşıya gelmiştim, Putin’e karşı durmuş ve Putin’in gerçekleştirdiği ve yalnızca Rus halkı için değil, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için de kötü olan pek çok eyleme dikkat çekmiştim"
ifadelerini kullandı.
Hillary Clinton, uyardığı tüm konuların ve kanıtların ortaya koyduğu her şeyin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiğini belirterek,
"Trump, Putin’e özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası ABD’nin ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla bağlı
" şeklinde konuştu.

"Yakıt fiyatlarındaki artış, İran’a karşı yürüttüğü başarısız savaştan kaynaklanıyor"

Kara Swisher’ın "Trump bu eylemleri neden şimdi yapıyor" sorusuna Clinton, "
Sanırım Ukraynalıların kendilerini savunma ve savaşı Rusya’ya taşıma çabalarını, bir şekilde benzin ve dizel fiyatlarını etkiliyormuş gibi göstermeye çalıştı. Bu tamamen bir yalan. Yakıt fiyatlarındaki artış, ağırlıklı olarak onun pervasız savaşından, İran’a karşı yürüttüğü başarısız ve pervasız savaştan kaynaklanıyor. Dolayısıyla siyasi gerekçe ortaya koymaya çalıştı ama kimse bunu ciddiye almıyor. Bence mesele temelde üç şeye dayanıyor. Bence her şeyden önce, rakiplerini öldürmek de dahil olmak üzere istediklerini yapabilen güçlü erkek liderlere hayranlık duyuyor. Bütün bunların ima ettiği, denetlenmeyen güce sahip otoriter bir diktatör olmak isteyen bir başkanımızın olması gerçekten inanılmaz. Dolayısıyla bence ilk mesele bu"
 dedi.

"Ukrayna’nın Rusya’nın işgal ettiği topraklardan vazgeçmesini sağlamak istiyorlar"

İkinci meselenin ise Trump’ın Rusya ile daha fazla anlaşma yaparak daha fazla para kazanmak istediğini belirten Clinton,
"Bu konuda çok sayıda haber yapıldı. Bu arada The Wall Street Journal, Trump’ın ailesi ve yakın çevresindekilerle birlikte neler çevirdiğini ortaya çıkarmak konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Petrol ve doğal gaz anlaşmaları, kritik minerallerle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Rusya’yla mali anlaşmalar yapmak istiyorlar. Hem petrol ve doğal gaz sahaları, Rusya’nın ulusal petrol şirketi Lukoil gibi Rus varlıklarıyla ilgili anlaşmalar yapmak istiyorlar hem de Ukrayna’nın varlıklarını paylaşmak ve Ukrayna’nın Rusya’nın işgal ettiği ve elinde tuttuğu topraklardan temelde vazgeçmesini sağlamak istiyorlar. Dolayısıyla Trump’ın herhangi bir şey yaptığını gördüğünüzde, eski sloganı hatırlayın: Parayı takip edin, parayı takip edin"
 diye konuştu.

"Tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde Trump’ı destekleyen insanlar bile şoke olacaklar"

Clinton, cinsel istismar suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalara da vurgu yaparak, "Üçüncü olarak, Putin’in Trump hakkında elinde bazı şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her ne varsa bunları tuttuğuna inanmaya devam ediyorum. Trump’ın, Epstein dosyalarının yayımlanmasına karşı ne kadar güçlü bir mücadele verdiğine bakın. Ve nihayet tüm Epstein dosyalarını gördüğümüzde, bence Trump’ı destekleyen insanlar bile bu dosyaların Trump hakkında ortaya koydukları karşısında şoke olacaklar. Dolayısıyla dürüst olmak gerekirse, bence mesele diktatör olmayı arzulaması, para, para ve Putin’in elindeki şeyleri ortaya dökmemesi için onu memnun tutmak" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :Hillary ClintonPutinTrump
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