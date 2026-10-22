Rusya-Ukrayna barışı için son hamle

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle Norveç’in başkenti Oslo’da görüşen Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün eski Rus Çarlığı’nın başkenti St. Petersburg’a gitti. Geçtiğimiz hafta Rusya’ya yönelik bazı yaptırımları kaldıran Trump, dün yaptığı açıklamada Zelenski’ye seslenerek Şubat 2022’den beri süren savaşın sona ermesinin zamanının geldiğini söyledi. Trump’ın adımları bununla da kalmazken Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’de düzenlenecek G20 zirvesine katılabileceği bildirildi.

BU İŞTEN BIKTIK

Dün, Beyaz Saray’da Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Zelenski’ye hitaben “Bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız küçük sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi" dedi. Moskova’nın savaşı bitirmeye daha istekli olduğunu ve Zelenski’nin bu konuda adım atmaması halinde “işlerin daha kötüye gideceğini” savunan Trump, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda” diyerek Kiev’e baskı kurdu.

WİTKOFF’UN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Trump’ın bu açıklamasını yaptığı saatlerde, Witkoff da Oslo’da Zelenski ve AB temsilcileriyle görüşmelerini tamamlayarak St. Petersburg’a hareket etmişti. Dün sabah saatlerinde kente gelen Witkoff, burada Putin ile ABD tarafından Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için hazırlanan barış teklifini ele aldı. Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, geçtiğimiz ay Moskova’da Rus yetkililere yeni bir barış planı sunmuştu. Witkoff’un dün Putin’e sunduğu planın söz konusu teklifin güncellenmiş versiyonu olduğu belirtiliyor.

ÇOK TARAFLI MÜZAKERE

Axios’a konuşan üst düzey ABD’li yetkili, yeni teklifin "doğrudan üçlü ve daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelere giden yolu açmasını umduklarını” söyledi. Yetkili, Ukrayna'nın "ayrıntılı şekilde ele alınan yeni fikir ve öneriler sunduğu" bilgisini paylaşarak, atılacak sonraki adımlar konusunda çalışma düzeyinde görüşmelerde "güçlü uzlaşıya ulaşıldığını" kaydetti. Putin, geçtiğimiz cuma günü Çin’in de katılımıyla savaşın sonlandırılmasına ilişkin üçlü bir müzakere önermiş, Trump’ın da bu öneriye olumlu yaklaştığı bildirilmişti.

KREMLİN: KASIMDA MÜZAKERELERE HAZIRIZ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakereleri kasım ayında yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Uşakov, St. Petersburg'da Konstantinovskiy Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Witkoff ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, "Putin, Witkoff'a, temel konu üzerinde söz konusu üçlü müzakereleri prensipte kasım ayının 10'u civarında yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu bildirdi. Bu konu, çatışmanın sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla ilgili. Amerikalı temsilci, böyle bir kararın Başkan Trump tarafından kuşkusuz büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti" şeklinde konuştu.

Putin Miami’ye gidebilir

ABD’li yetkililer, eylül ayı sonunda ABD’nin Milwaukee kentinde düzenlenen bakanlar düzeyindeki G20 toplantısında Putin’in aralık ayında ABD’nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılabileceğini medyaya aktarmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün yaptığı açıklamada, bu konuda henüz kesinleşmiş bir durum olmamakla birlikte Putin’in zirveye katılabileceğini söyledi. Rubio, "Putin'in Miami'deki zirveye katılma ihtimali var ancak henüz buna ilişkin teyit almadık" dedi.

Dünya

Orta Doğu'da savaş çanları: ABD Körfez'den diplomatlarını çekiyor

Dünya

Rusya'dan savaşı sonlandırmak için üçlü görüşmeye yeşil ışık

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti gündemdeydi