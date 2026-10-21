Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ele alındı

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ticaret başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, ikili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik kararlılığı vurguladı.

Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini sağlamak amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temaslarda bulunduğunu belirtti.

Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde meydana gelen SİHA saldırısından üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Radev’e COP31 daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

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