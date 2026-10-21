Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü: Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti gündemdeydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefonda görüştü. Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin artırılmasına yönelik somut adımlar atılacağını belirtti. Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde gerçekleşen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Radev’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ele alındı
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
Ticaret başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, ikili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik kararlılığı vurguladı.
Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti gündemdeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini sağlamak amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temaslarda bulunduğunu belirtti.
Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde meydana gelen SİHA saldırısından üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Radev’e COP31 daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.