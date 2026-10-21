Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onay süreci başladı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'na sevk edildi.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 16 maddelik Mekke Anlaşması dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Anlaşma; taraflardan birine saldırı halinde diğer taraflara derhal yardım etme yükümlülüğü getiriyor.
10 yıl çekilme yok
Anlaşma kapsamında savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarından oluşan bir komite kurulması, ilk genel sekreterin Pakistan’dan olması öngörülüyor. Tarafların ilk 10 yıl anlaşmadan çekilmemesi de maddeler arasında.
7 Ağustos’ta imzalandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos’ta Mekke’de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamıştı.
TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderildi
Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasını öngören kanun teklifi, görüşülmek üzere TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderildi.