Duran’dan üç ülkenin savunma ortaklığı için dikkat çeken mesaj: Bölgesel güvenlikte yeni aşama
15:02, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında stratejik savunma ortaklığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın stratejik iş birliğini kurumsallaştırma yolunda önemli bir aşama olduğunu belirtti. Duran, anlaşmanın kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunmasını hedeflediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Anlaşmanın üç ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceğine işaret eden Duran, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasında ortak hareket etmenin önemini vurguladı.
Burhanettin Duran'ın açıklaması şu şekilde;
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, üç kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir aşamadır.
Ülkelerimiz arasında geliştirilen bu stratejik ortaklık; kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, savunma alanındaki ortak kabiliyetlerin artırılmasını ve bölgemizde güvenlik ve istikrarın korunmasını hedeflemektedir.
Bölgenin meselelerinde bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini esas alan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, güvenliği ve dayanışmayı önceleyen ortak bir iradenin tezahürüdür.
TBMM’deki onay sürecinin ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ile Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyor, şimdiden emeği geçen tüm partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.
Özgün
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