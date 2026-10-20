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Mekke anlaşması maddeleri neler? Meclis'e sunulan Mekke İttifakı anlaşmasında neler var, kapsamı nedir?

Mekke anlaşması maddeleri neler? Meclis'e sunulan Mekke İttifakı anlaşmasında neler var, kapsamı nedir?

15:07, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:07, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Mekke anlaşması maddeleri neler? Meclis'e sunulan Mekke İttifakı anlaşmasında neler var, kapsamı nedir?

Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. MHP lideri Bahçeli, "Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderilecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına sunuldu. Anlaşma, Anayasa gereğince Meclis’te kanunla uygun bulunmasının ardından yürürlüğe girebilecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan’a olası bir askeri katkı için anlaşmanın TBMM tarafından onaylanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurt dışına gönderilmesi için gerekli yetkilendirmenin tamamlanması gerektiğini açıklamıştı.

Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderilecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına sunuldu. Anlaşma, Anayasa gereğince Meclis’te kanunla uygun bulunmasının ardından yürürlüğe girebilecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan’a olası bir askeri katkı için anlaşmanın TBMM tarafından onaylanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurt dışına gönderilmesi için gerekli yetkilendirmenin tamamlanması gerektiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Türkiye ve Fransa arasındaki Savunma İş Birliği üzerine yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yaptı ve Riyad'daki kritik Mekke Savunma İttifakı Zirvesi'nde konuşulan konulara ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Türkiye ve Fransa arasındaki Savunma İş Birliği üzerine yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yaptı ve Riyad'daki kritik Mekke Savunma İttifakı Zirvesi'nde konuşulan konulara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri katkıya ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve gerekli yetkilendirmelerin tamamlanması gerektiğini belirten Bakanlık, askeri katkının kapsamının taraflar arasında sağlanacak mutabakatla belirleneceğini bildirdi.

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi?Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri katkıya ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve gerekli yetkilendirmelerin tamamlanması gerektiğini belirten Bakanlık, askeri katkının kapsamının taraflar arasında sağlanacak mutabakatla belirleneceğini bildirdi.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Ekim’deki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlamıştı. Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askeri destek sürecinin “Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini” vurgulayan Aktürk, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve TSK’nın yurt dışına gönderilmesi için “gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiğini” ifade etmişti.


MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Ekim’deki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlamıştı. Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askeri destek sürecinin “Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini” vurgulayan Aktürk, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve TSK’nın yurt dışına gönderilmesi için “gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiğini” ifade etmişti.

Aktürk, Türkiye’nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve kabiliyetlerin kapsamının ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler, operasyonel gereksinimler ve taraflar arasındaki mutabakat dikkate alınarak yetkili makamlarca belirleneceğini kaydetmişti.

Aktürk, Türkiye’nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve kabiliyetlerin kapsamının ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler, operasyonel gereksinimler ve taraflar arasındaki mutabakat dikkate alınarak yetkili makamlarca belirleneceğini kaydetmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. "Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil" diyen Fidan, "Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. "Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil" diyen Fidan, "Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. PKK'nin fesih sürecine değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle devam edecek ve nihayete erdirilecektir" dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bahçeli, "Ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasında her türlü desteği vermesi için imkan sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. PKK'nin fesih sürecine değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle devam edecek ve nihayete erdirilecektir" dedi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bahçeli, "Ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasında her türlü desteği vermesi için imkan sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Başlıklar :Mekke AnlaşmasıTürkiyeTürk askeriMSB
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