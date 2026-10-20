Mekke İttifakı Anlaşması kanun teklifi Meclis'te

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

Anlaşma kapsamındaki faaliyetlere yön vermek üzere dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan bir Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi teşkil edilmiş, komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı.

Bu toplantıda kurucu nitelikli kararlar alınmış ve ittifakın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, ittifakın Sekretaryasının en kısa sürede Riyad'da teşkil edilmesi öngörülmüştü.

İlk Genel Sekreter olarak ise Pakistan'dan emekli Korgeneral Nauman Mahmood aday gösterilmişti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli haftası marjında, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, bölgesel gelişmeler ele alınmış, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride kutsal Mekke şehrine ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısına yönelik saldırılar kınanmıştı.

Üç ülkenin genelkurmay başkanları da 25 Eylül'de Riyad'da bir araya gelmişti.

Doğudan “çevreleme” mi? “Türkiyesiz Türk Dünyası” mı? Her şey “Mekke İttifakı” ile başladı. Peki neden? Türkiye ve Azerbaycan, bu “cinnet hali”ne son vermeli.

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