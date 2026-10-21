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Erdoğan'ın davetine icabet: Kanada Başbakanı Carney Türkiye'ye geliyor

Erdoğan'ın davetine icabet: Kanada Başbakanı Carney Türkiye'ye geliyor

15:40, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
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Erdoğan'ın davetine icabet: Kanada Başbakanı Carney Türkiye'ye geliyor
Ziyaret kapsamında çeşitli alanlarda resmi anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kanada Başbakanı Mark Carney’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyaretin tarihi bir nitelik taşıdığına dikkat çekti. Görüşmeler neticesinde Türkiye ile Kanada arasındaki diplomatik ve ekonomik münasebetlerin Stratejik Ortaklık seviyesine çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

GÜNDEMDE İŞ BİRLİĞİ VE KÜRESEL MESELELER VAR

Ziyaret çerçevesinde yapılacak heyetler arası ve baş başa görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm veçheleriyle masaya yatırılacağı belirtildi. İlişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek somut adımların değerlendirileceği, ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

YENİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ziyaretin diplomatik ve ekonomik boyutuna ilişkin bilgi veren Duran, program kapsamında ikili iş birliğine katkı sunacak çeşitli alanlarda resmi anlaşmaların imzalanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.


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Başlıklar :recep tayyip erdoğanmark carneyburhanettin durankanada
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