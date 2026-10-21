Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Hesap vakti gelip çatmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, sivillerin ve çocukların ölümünden sorumlu olanlara yönelik sert mesajlar verdi.

‘MAZLUMLARIN AHI YERDE KALMIYOR’

Suriye'de yaşananların zalimler ve katiller için ibret olması gerektiğini belirten Erdoğan, masumların kanını dökenlerin adaletten kaçamayacağını ifade etti. Erdoğan, “Suriye'de özellikle zalimlere, katillere ibret olması gereken çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Mazlumların ahı yerde kalmıyor” diye konuştu.

‘HESAP VAKTİ GELİP ÇATMIŞTIR’

Türkiye'yi silahla tehdit edenlere ve masumların ölümünden sorumlu olanlara da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Banyas'ta 248 masumun, Reyhanlı'da ise 53 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Suriyeli çocukların cenazeleri üzerinden kahramanlık pozu verenlerin de hesap vereceğini belirten Erdoğan, sorumluların nerede saklanırlarsa saklansınlar tespit edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocukları öldürmekten keyif alan caniler nereye kaçarsa kaçsınlar saklandıkları inlerinde tespit edilip tek tek ayıklanıyor.

Ellerinde silah, önlerinde çeşitli paçavralarla Türkiye'yi tehdit edenler için, Banyas'ta 248 masumu, Reyhanlı'da 53 insanımızın kanını dökenler için, Suriyeli yavruların cenazeleri üzerinde kahramanlık pozu verenler için hesap vakti gelip çatmıştır.