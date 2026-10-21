Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin'e yönelik sosyal medyada yürütülen nefret kampanyasına sert tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i andı. Vefatın ardından sosyal medyada yürütülen nefret kampanyalarına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh, içlerindeki cerahati kustu. Kalbi taşlaşmış bu müptezelleri Allah'a havale ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde, geçirdiği feci trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i anan Erdoğan, vefatın ardından sosyal medya platformlarında başlatılan linç ve nefret kampanyalarına sert tepki gösterdi.
Ziya Gültekin'in vefatının kendilerini derin bir kedere boğduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı günlerde sergilenen çirkin tutumlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medyada organize bir şekilde yürütülen saldırıların kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: