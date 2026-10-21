Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon meselesine ilişkin seçmene teşekkür: Soran sorgulayan eleştiren bir tabanımız var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son günlerde kamuoyunun ve parti camiasının gündeminde yer alan fon tartışmalarını değerlendirdi. Sürecin özellikle AK Parti tabanı ve yıllardır partiye destek veren camia tarafından yakından takip edildiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Erdoğan, gelen yapıcı eleştirilerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"HAKİKATİ SÖYLEYEN ÇELİK ÇEKİRDEĞE SAHİBİZ"

İslam inancının ilkelerinden olan "iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak" (emri bil maruf nehyi anil münker) düsturuna atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine yöneltilen her türlü tavsiye ve eleştiriyi önemsediklerini belirtti. AK Parti'nin diğer siyasi yapılardan farkını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Konunun kendi tabanımız, özellikle yıllardır bize destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz. İnancımızın bir gereği olarak emri bil maruf nehyi anil münker çizgisini hatırlatan, her türlü teklif ve tenkidi elbette önemsiyoruz. AK Parti sadece kadrolarıyla değil, aynı zamanda hakikati söyleyen çelik çekirdeğiyle de nevi şahsına münhasır bir harekettir."

'GÖNÜL DOSTLARI' VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesine ilişkin camia ve tabandan gelen sorgulama ve ikazlar ile ilgili, "Ne mutlu bize ki; soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki; yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var. Bizi bugünlere getiren önce Yüce Allah’ın yardımı, sonra aziz milletimizin desteği, daha sonra irşat ve ikaz görevlerini layıkıyla yapan gönül dostlarımızın varlığıdır. Bunun için Rabbime her zaman hamdettim, bugün de hamdediyorum." diye konuştu.

KONUYA İLİŞKİN NE ELEŞTİRİ GELMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gönül dostları' olarak nitelendirdiği, tabanı ve seçmeni işaret ederek eleştirilere kulak verdiklerini açıklamasının ardından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın açıklaması akıllara geldi.

Vakıf şu açıklamayı yapmıştı:

"Fon krizi bir kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Suçlular ve sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez"