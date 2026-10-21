Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon meselesine ilişkin seçmene teşekkür: Soran sorgulayan eleştiren bir tabanımız var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda fon meselesine ilişkin partisine ve camiasına yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Tabanın gösterdiği hassasiyeti ve eleştirileri kıymetli bulduğunu belirten Erdoğan, "Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son günlerde kamuoyunun ve parti camiasının gündeminde yer alan fon tartışmalarını değerlendirdi. Sürecin özellikle AK Parti tabanı ve yıllardır partiye destek veren camia tarafından yakından takip edildiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Erdoğan, gelen yapıcı eleştirilerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
"HAKİKATİ SÖYLEYEN ÇELİK ÇEKİRDEĞE SAHİBİZ"
İslam inancının ilkelerinden olan "iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak" (emri bil maruf nehyi anil münker) düsturuna atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine yöneltilen her türlü tavsiye ve eleştiriyi önemsediklerini belirtti. AK Parti'nin diğer siyasi yapılardan farkını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
'GÖNÜL DOSTLARI' VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
KONUYA İLİŞKİN NE ELEŞTİRİ GELMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gönül dostları' olarak nitelendirdiği, tabanı ve seçmeni işaret ederek eleştirilere kulak verdiklerini açıklamasının ardından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın açıklaması akıllara geldi.
Vakıf şu açıklamayı yapmıştı: