Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon meselesine ilişkin kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kamuoyunun ve 455 bini aşkın yatırımcının yakından takip ettiği fon meselesine dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hassasiyetle ve üç farklı aşamada yönetildiğini belirten Erdoğan, meselenin üzerine tavizsiz bir şekilde gidildiğinin altını çizdi.

ÖDEME İŞLEMLERİ HIZLANACAK

Gündemi meşgul eden fon konusuyla ilgili ilk aşamanın tasfiye edilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara aktarılması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak."

MANİPÜLASYON YAPANLARA YARGI YOLU

İkinci aşamada ise haksız kazanç sağlayan odakların üzerine gidileceğini vurgulayan Erdoğan, usulsüzlük yapanların cezasız kalmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"İkinci aşamada; hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dâhilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında bu konuda gerekeni yapıyor."

DDK DEVREDE

Sürecin üçüncü ve son boyutunun ise geleceğe yönelik kurumsal tedbirler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye girdiğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı: