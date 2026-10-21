Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon meselesine ilişkin kararlılık mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda son bir aydır Türkiye gündemini meşgul eden fon meselesine ilişkin 3 aşamalı çözüm planını açıkladı. 455 bini aşkın yatırımcıyı ve ailelerini ilgilendiren sürecin tavizsiz bir şekilde yürütüldüğünü belirten Erdoğan, haksız kazanç sağlayanlardan yargı önünde hesap sorulacağını ve yasa teklifinin ardından ödemelerin hızlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kamuoyunun ve 455 bini aşkın yatırımcının yakından takip ettiği fon meselesine dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hassasiyetle ve üç farklı aşamada yönetildiğini belirten Erdoğan, meselenin üzerine tavizsiz bir şekilde gidildiğinin altını çizdi.
ÖDEME İŞLEMLERİ HIZLANACAK
Gündemi meşgul eden fon konusuyla ilgili ilk aşamanın tasfiye edilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara aktarılması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:
MANİPÜLASYON YAPANLARA YARGI YOLU
İkinci aşamada ise haksız kazanç sağlayan odakların üzerine gidileceğini vurgulayan Erdoğan, usulsüzlük yapanların cezasız kalmayacağını şu sözlerle dile getirdi:
DDK DEVREDE
Sürecin üçüncü ve son boyutunun ise geleceğe yönelik kurumsal tedbirler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye girdiğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı: