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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon meselesine ilişkin kararlılık mesajı
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13:52, 21/10/2026, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon meselesine ilişkin kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda son bir aydır Türkiye gündemini meşgul eden fon meselesine ilişkin 3 aşamalı çözüm planını açıkladı. 455 bini aşkın yatırımcıyı ve ailelerini ilgilendiren sürecin tavizsiz bir şekilde yürütüldüğünü belirten Erdoğan, haksız kazanç sağlayanlardan yargı önünde hesap sorulacağını ve yasa teklifinin ardından ödemelerin hızlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kamuoyunun ve 455 bini aşkın yatırımcının yakından takip ettiği fon meselesine dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hassasiyetle ve üç farklı aşamada yönetildiğini belirten Erdoğan, meselenin üzerine tavizsiz bir şekilde gidildiğinin altını çizdi.

ÖDEME İŞLEMLERİ HIZLANACAK

Gündemi meşgul eden fon konusuyla ilgili ilk aşamanın tasfiye edilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara aktarılması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak."

MANİPÜLASYON YAPANLARA YARGI YOLU

İkinci aşamada ise haksız kazanç sağlayan odakların üzerine gidileceğini vurgulayan Erdoğan, usulsüzlük yapanların cezasız kalmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"İkinci aşamada; hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dâhilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında bu konuda gerekeni yapıyor."

DDK DEVREDE

Sürecin üçüncü ve son boyutunun ise geleceğe yönelik kurumsal tedbirler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye girdiğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek Devlet Denetleme Kurulumuzun hazırlayacağı kapsamlı rapor gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutu itibarıyla burada da her türlü adım atılacaktır. Şunu bir kere daha açık açık ifade etmek isterim: Biz sadece tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcıyı değil, aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Ciddiyetle ele alıyoruz. Meselenin üzerine de tavizsiz bir şekilde gidiyoruz."
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Grup toplantısıfon krizi
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