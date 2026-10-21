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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 'savaştayız' tepkisi: Hayırdır beyler
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13:07, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:33, 21/10/2026, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 'savaştayız' tepkisi: Hayırdır beyler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Savaştayım, ölümü de göze aldık" şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Muhalefetin dilini eleştiren Erdoğan, "Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin. Hayırdır beyler, kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in birkaç gün önce dile getirdiği "Ben savaştayım. Ölümü de göze almışız, hapsi de göze almışız" ifadelerine çok sert yanıt verdi. Muhalefetin kullandığı siyasi dili eleştiren Erdoğan, milletin birliğini ve kardeşliğini hedef alan söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Yeni Parti lideri Özgür Özel'in sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:

"Şimdi değerli kardeşlerim, geçenlerde bir tanesi çıkmış, şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hırsı aklını esir almış bu zata sormak lazım: Hayırdır beyler. Kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Türkiye işgal edilmediğine, seferberlik çıkmadığına göre nereden aklınıza esti bu savaş?"

"TÜRKİYE TEHDİT EDİLİRKEN SESİNİZ ÇIKMADI"

Geçmişte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı küresel ve yerel tehditlerde muhalefetin sessiz kaldığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakınız, 24 yıl boyunca bu ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar geldi. Ülkemize aba altından sopa gösterenler oldu. Boylarına poslarına bakmadan Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu. Türkiye'yi içerden çökertmek için Gezi olayları gibi nice dümen çevrildi. 'Muhalefeti destekleyip iktidarı devireceğiz' diyeninden, dergi kapakları üzerinden mesaj verenine kadar nice saldırıyla karşılaştık. Bunların hiçbirinde sesiniz çıkmadı. Türkiye'yi tehdit edenlere, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere karşı bir kez olsun bu dili kullandığınızı görmedik. Hatta gittiniz, onlardan yardım dilendiniz. El açtınız, etek öptünüz. Şimdi çıkmış, utanmadan 'savaştayız' diyorsunuz."
Siyasetin sorumluluk bilinciyle yapılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete seslenerek,
"Allah aşkına; siz ne dediğinizin, lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız? Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin; bölerek, ötekileştirerek varacağınız hiçbir yer olmadığını kabul edin"
çağrısında bulundu.
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanÖzgür Özelmuhalefet
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