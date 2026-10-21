Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 'savaştayız' tepkisi: Hayırdır beyler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Savaştayım, ölümü de göze aldık" şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Muhalefetin dilini eleştiren Erdoğan, "Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin. Hayırdır beyler, kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in birkaç gün önce dile getirdiği "Ben savaştayım. Ölümü de göze almışız, hapsi de göze almışız" ifadelerine çok sert yanıt verdi. Muhalefetin kullandığı siyasi dili eleştiren Erdoğan, milletin birliğini ve kardeşliğini hedef alan söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.
Konuşmasında Yeni Parti lideri Özgür Özel'in sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkisini şu cümlelerle dile getirdi:
"TÜRKİYE TEHDİT EDİLİRKEN SESİNİZ ÇIKMADI"
Geçmişte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı küresel ve yerel tehditlerde muhalefetin sessiz kaldığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: