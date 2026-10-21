Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'ı ziyaret edeceğim tarih net değil
, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:54, 21/10/2026, Çarşamba14:50, 21/10/2026
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası "Şam'ı ziyaret edeceğim, tarih net değil" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası önemli açıklamada bulundu.
"Şam'ı ziyaret edeceğim"
Suriye ziyaretine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı "
Şam'ı ziyaret edeceğim, tarih net değil"dedi.
Bahçeli ile görüşme yakında
Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakında bir görüşme olabileceğinin bilgisini de paylaştı.
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