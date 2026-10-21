Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatana sahip çıkmayız

Şunu bir kere daha çık açık ifade etmek isterim; Aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz, ciddiyetle ele alıyoruz. Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz. Muhalefetin belediyelerde yaşanan sıkıntılara sahip çıkmış olması, bizi ilgilendirmez. Biz onlara benzemeyiz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Bizim referansımız muhalefet değildir. Biz kendimizden sorumluyuz. Biz konunun kendi tabanımız tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz. Ne mutlu bize ki soran, soruşturan bir tabanımız var.