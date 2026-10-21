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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatana sahip çıkmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatana sahip çıkmayız

Lokman Özdemir
12:35, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:18, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatana sahip çıkmayız
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Muhalefete yüklenen Erdoğan "Şimdi utanmadan 'savaştayız' diyorsunuz. Hayırdır kiminle savaştasınız? Onlara diyorum ki; Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin." dedi. Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Erdoğan "Aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Biz konunun kendi tabanımız tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz. Ne mutlu bize ki soran, soruşturan bir tabanımız var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bütün teşkilatlarımızda Türkiye sevdasını kalbinde taşıyan yol arkadaşlarımızın hepsini kucaklıyor, özellikle gençleri bağrıma basıyorum. Toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cenabı Allah salonlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

"Kalbi taşlaşmış müptezeller"

İnsanı insan yapan değerler vardır. Ziya kardeşimizin kedere boğan vefatından sonra sosyal medya platformlarında alçakça nefret kampanyasına şahit olduk. İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh. Kalbi taşlaşmış bu müptezelleri Cenabı Allah'a havale ediyorum.
3 haftadır büyük hayal kırıklığı yaşadık. Muhalefetin bazı aktörlerinin toplumsal barış hassasiyeti yok. Ne böyle bir hassasiyeti ne de böyle bir gündemi var. Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonlardan habersizler. Plan deseniz yok, ülkenin sorunlarına çözüm önerisi deseniz yok. Siyasette nezaketi koruyalım deseniz, maalesef o da yok. Türkiye üzerine operasyon hayali kuranlara cesaret veren tavırdır.

"Hayırdır kiminle savaştasınız?"

Birisi çıktı şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hayırdır kiminle savaştasınız? 24 yıl boyunca bu ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar geldi. Ülkemize aba altından sopa gösterenler oldu. Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu. Nice saldırıyla karşılaştık. Bunların hiçbirinde sesiniz çıkmadı. Şimdi utanmadan 'savaştayız' diyorsunuz. Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Onlara diyorum ki; Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin.

"İnsanların itibarlarıyla oynuyorlar"

Siyaset aklına geleni değil, sözünü ölçerek tartarak ifade etme sanatıdır.
Muhalefetin ciddiyetsizliğini fon tartışmasında da gördük. Ekonomi üzerinden insanların itibarlarıyla oynuyorlar. Namuslu insanlara fon konusunda mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak büyük suçtur. Masum insanlara iftiraya eyvallah demeyiz. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız.

İstanbul'daki sel: Sorumlular ortaya çıkarılacak

İstanbul'da selde 21 bin 600 ihbar yapıldı. Vefat eden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gerekli her türlü soruşturma ve inceleme sürüyor. İhmal veya kusur varsa sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Afetten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz.

"Suriye'de huzur boy verdi"

Suriye'nin Manyas şehrindeki katliama tepki göstermiş, yüreklerimizin yandığı o karanlık günlerde yine bu kürsüden şunları söylemiştim; Biz susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Suriyeli kardeşlerime sabır niyaz ediyorum. Hiç kuşkusuz Allah'ın yardımı yakındır. Suriye inşallah zafere ulaşacaktır, demiştik. Bugün içerde ve dışarda bize demokrasi dersi verenlerin sessizliğe gömüldüğü günlerde işte bunları söyledik. Zulmün, vahşetin tarafı kuşattığı günlerde ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır dedik. Rabbim de bizi mahcup etmedi. Suriye halkı 8 Aralık 2024'te yıllarca anlatılacak muazzam bir zafere imza attı. 13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail'in tahriklerine rağmen Suriye'de huzurun boy verdiğini görüyoruz. Suriye'de yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyoruz.
Kardeşlerim hiç şüpheniz olmasın başkaları için de hesap vakti gelecektir. Manyas, Reyhanlı ve Suriye'de gerçekleştirilen teröristin yakalanmasını sağlayanları yürekten tebrik ediyorum.

"Milletin malına el uzatana sahip çıkmayız"

Fon meselesindeki tutumumuzu paylaştık. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon kurulumuz düzenli olarak bir araya geliyor. İkinci aşamada manipülasyon yaparak haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşılmaması için alınması gereken tedbirler kısmıdır.
Şunu bir kere daha çık açık ifade etmek isterim; Aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz, ciddiyetle ele alıyoruz. Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz. Muhalefetin belediyelerde yaşanan sıkıntılara sahip çıkmış olması, bizi ilgilendirmez. Biz onlara benzemeyiz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Bizim referansımız muhalefet değildir. Biz kendimizden sorumluyuz. Biz konunun kendi tabanımız tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz. Ne mutlu bize ki soran, soruşturan bir tabanımız var.
Bu dava için gece gündüz koşturan yol arkadaşlarımın beni çok iyi dinlemesini rica ediyorum; Biz buralarda, bu koltuklarda garip gurebanın sesi olmak için varız. Allah'tan başka kimsesi olmayanların kimsesi olmak için varız.
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Başlıklar :recep tayyip erdoğancumhurbaşkanı erdoğanak partitbmm
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