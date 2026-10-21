Kimler 250 bin TL alabilir? Yaş ve gelir şartı belli oldu: Aile Bakanlığından faizsiz kredi desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuruların 315 bin 696'ya ulaştığını açıklayarak, fon kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını duyurdu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilecek? 250 bin TL'ye kadar faizsiz evlilik kredisi desteğinden kimler yararlanabiliyor? İşte tüm detaylar...