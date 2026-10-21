Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü: Kardeşlik hukuku ileri taşınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü kutlayarak Aliyev’i Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.
Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin, iki ülkenin kardeşlik hukukundan aldığı güçle daha ileri seviyelere taşınacağını ifade etti.
Aliyev’e Ankara’daki zirve için davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutladı.
Erdoğan ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.