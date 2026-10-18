Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı

İstanbul Valisi Gül: Ayazağa'da yıkımlar yarın tamamlanacak

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da devam eden yıkım çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Kayıp vatandaşlar için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gül, bugün başlayan bina yıkımlarının devam ettiğini ve yarın tamamlanacağını söyledi. Dere ıslahının gerekli olduğu yerlerin olduğunu ve iki problemli yerin olduğunu da belirten Vali Gül, "Pazartesi ve salı bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.