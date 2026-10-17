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Bakan Fidan’ın Bakü ziyaretine ilişkin iddialara Büyükelçilikten yalanlama: Türkiye ile Azerbaycan'a zarar verme niyetinde

Bakan Fidan’ın Bakü ziyaretine ilişkin iddialara Büyükelçilikten yalanlama: Türkiye ile Azerbaycan'a zarar verme niyetinde

21:13, 17/10/2026, Cumartesi
AA
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Bakan Fidan’ın Bakü ziyaretine ilişkin iddialara Büyükelçilikten yalanlama: Türkiye ile Azerbaycan'a zarar verme niyetinde
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkındaki gizli görüşme iddiaları yalanlandı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Azerbaycan ziyareti sırasında gizli görüşme gerçekleştirdiği ve talimatlar verdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Qafqazinfo başta olmak üzere bazı medya organlarında yayımlanan iddiaların Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermeyi hedefleyen dezenformasyon girişimleri olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazıldığı öne sürülen mektubun da bulunmadığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında "gizli görüşme gerçekleştirdiği"ne ilişkin bazı haberlerde yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, başta Qafqazinfo olmak üzere bazı haber organlarında yayımlanan "Hakan Fidan'ın GYF'deki görüşmesinin perde arkası" başlıklı haberin asılsız iddialara dayandığı belirtildi.

"Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine zarar verme niyetinde iddialar"

Söz konusu yayının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen çevrelerin dezenformasyon çabalarından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amaçlı fotoğraf çektirdiği, bunlar arasında Azerbaycan'da yasal statüsü bulunan bir kuruluşun mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

"Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar"

Ayrıca açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıldığı iddia edilen bir mektup üzerinden gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan iftiralar ortaya atıldığı belirtilerek, öne sürülen mektubun da bulunmadığına dikkati çekildi.

Haberde yer alan "içişlerine müdahale planları", "istihbarat operasyonları", "darbe ve kaos planları" ve "etki ajanları yetiştirme" ifadelerinin de Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye kamuoylarına söz konusu iftiralara ve gerçekle ilgisi olmayan manipülatif iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Qafqazinfo haber sitesinde, Fidan'ın Bakü ziyareti kapsamında Türk hayırseverler tarafından kurulan bir vakfı ziyaret ederek orada gizli görüşme gerçekleştirdiği ve birtakım talimatlar verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haber daha sonra yayından kaldırılmıştı.


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Başlıklar :AzerbaycanHakan FidanTürkiye'nin Bakü Büyükelçiliği
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