Bakan Fidan Bağdat’ta: Cumhurbaşkanı Amedi tarafından kabul edildi

İstanbul'da yakalandı: Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalandı. Operasyonda şüphelinin eşi ile korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. 15 adrese düzenlenen baskınlarda 7 milyon 150 bin dolar nakit, soğuk cüzdanlar, mücevherler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.