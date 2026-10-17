Bakan Fidan Bağdat’ta: Cumhurbaşkanı Amedi tarafından kabul edildi
14:45, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 15:14, 17/10/2026, Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) - Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi (sağda)
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi. Fidan, Irak ve Mısır’dan üst düzey isimlerle de görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Amedi tarafından kabul edildi.
Bakan Fidan, ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile de ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.
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