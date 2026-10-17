Bakan Kurum'dan 'Ayazağa' paylaşımı: Kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değil
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir." ifadesini kullandı.
Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki selden en çok etkilenen yerlerden Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde yerinde incelemelerde bulunduklarını ve vatandaşları dinlediklerini belirtti.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
Koordinasyon toplantısı düzenlendi
Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afetin ardından bölgeye giden Bakan Kurum, beraberinde Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve diğer kurumların yöneticileri ile selden etkilenen vatandaşların katıldığı koordinasyon toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Kağıthane Deresi ve Ayazağa Deresi'nin ıslah projelerinin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldı. Dere ıslahlarıyla Ayazağa'da benzer afetlerin yaşanmaması için dirençli şehir modelinin hayata geçirilmesine karar verildi.
Bakan Kurum, bu kapsamda deprem ve iklim kaynaklı afetlere dayanıklı, sağlam zeminde, vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde dönüşüm projesinin yürütüleceğini belirtti.
Hak sahibi vatandaşlara "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüşüm veya "TOKİ eliyle kentsel dönüşüm" öneren Kurum, iki seçenekten birini seçen hak sahiplerinin bölgede güvenli yapılara ulaşacağını kaydetti.