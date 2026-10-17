12:08, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:35, 17/10/2026, Cumartesi
Ayazağa’da dikkat çeken görüntüler: Binanın temelinden Dereboyu Deresi'nin geçtiği görüldü
İstanbul’da etkili olan sağanak ve selden en fazla etkilenen bölgelerden Sarıyer Ayazağa’da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, Ayazağa Meydanı’nda dört katlı bir binanın temelinden Dereboyu Deresi’nin geçtiğini görüntüleyerek bölgedeki yerleşim yapısına dikkat çekti.
DEREBOYU DERESİ BİNANIN TEMELİNDEN AKIYOR
Selin etkilerinin sürdüğü Ayazağa Meydanı’nda yapılan incelemede, dört katlı bir binanın zemininde dere yatağının bulunduğu görüldü.
TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, binanın temelinin hemen altından Dereboyu Deresi’nin aktığını belirterek derenin yerleşim alanının içinden geçtiğini aktardı.
YERLEŞİM ALANININ DİBİNDEN GEÇİYOR
İstanbul’da sağanak yağışın ardından taşkınların yaşandığı Ayazağa’da, dere kollarının binaların dibinden ve temellerinin altından geçtiği görüntülendi. Meydandaki dört katlı binanın altındaki dere yatağı, bölgede yağış sonrası yaşanan su baskınlarıyla ilgili dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.
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