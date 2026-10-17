İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak
, CumartesiG: Güncelleme: 13:59, 17/10/2026, Cumartesi11:49, 17/10/2026
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul’da şiddetli yağış ve sel felaketiyle ilgili açıklamada bulundu. “Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı” dedi.
İstanbul Valisi
Davut Gülİstanbul’u vuran şiddetli yağış ve sel felaketiyle ilgili son bilgileri paylaştı.
Vali Gül’ün açıklamaları şöyle;
"Bugün ve yarın çok büyük yağış beklenmiyor. Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak.
Zarar tespitleri sürüyor. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı. Bu sel zararları için değil acil ihtiyaçları için.
Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Hala elektrik veremediğimiz yerler var.
Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz."
Kayıpların kimlikleri belli oldu
Davut Gül, selde suya kapılan 1 Türkmenistan, 2 Türk vatandaşını arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Yıkım başlıyor
Öte yandan selin vurduğu Sarıyer Ayazağa’da dere yatağındaki stadyum ve yanındaki dükkanla binaların yıkım işleminin bugün 15.30’da başlayacağı bildirildi.
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