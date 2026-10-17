Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran Arda Güler sorusu
Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Sevilla ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Portekizli teknik adam, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili gelen bir soru üzerine sinirlenerek tepki gösterdi.
Real Madrid'in İspanya La Liga'da Sevilla ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Eflatun-beyazlıların teknik direktörü, "Sezon başında, geriden oyun kurarken orta sahada Arda Güler'i tercih etme konusunda bazı soru işaretleri vardı. Ancak takımın oyun kurulumu son maçlarda ciddi anlamda toparlandı. Geldiğimiz noktada Arda'yı bu rol için daha ideal bir seçenek olarak mı görüyorsunuz, yoksa bu durum tamamen oynanacak maça göre mi değişir?" sorusuna tepki göstererek cevap verdi.
Mourinho şunları söyledi:
"İşin sırrı sadece çalışmak, çalışmak ve çalışmak... Ortada büyük bir emek var ancak bana öyle geliyor ki yapılan bu işin hakkını teslim etmek size çok zor geliyor. Görünen o ki en ufak bir olumsuzlukta faturayı kesecek birilerini hemen buluyorsunuz ama iyi giden her şeyi sadece şansa ya da tesadüfe bağlıyorsunuz. Fakat hepimizin bildiği gibi Arda, muazzam yeteneklere sahip bir oyuncu. Henüz 21 yaşında ve açıkça görülüyor ki zirvesine henüz ulaşmış değil. Sahip olduğu kalite, ona çok yönlü olabilme ve farklı mevkilerde oynayabilme esnekliği sağlıyor. Ben kendisinden son derece memnunum ve bunun üzerine söyleyebileceğim başka da bir şey yok."