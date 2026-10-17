81 ilde dev denetim: Aranan 912 suçlu yakalandı

Uygulama sonucunda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 kişi olmak üzere toplam 912 suçlu yakalandı.