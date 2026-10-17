Suçlarda yüzde 11 azalma

Suçla mücadelede yeni model sonuç verdi. İçişleri Bakanlığı’nın suçla mücadelede uygulamaya aldığı yeni güvenlik modeliyle kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş kaydedildi. Emniyet ve Jandarma verilerine göre, 2026'nın ilk 9 ayında 10 önemli suç türünde olay sayısı, son 5 yılın aynı dönem ortalamasına kıyasla yüzde 11,4 azaldı. Cinayetlerde yüzde 25, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yüzde 24,2, cinsel saldırı olaylarında ise yüzde 18 düşüş yaşandı. Suçların aydınlatılma oranı yüzde 99,4'e ulaştı.

SUÇLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİK TAKİP

Yeni güvenlik modeli kapsamında Emniyet ve Jandarma birimleri, geçmiş olayları analiz ederek suç riskinin yüksek olduğu bölgeleri belirliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda devriyeler planlanırken çetelere yönelik operasyonlar da sürdürülüyor. Modelle suçların işlenmeden önlenmesi hedefleniyor.

OLAYLARIN YÜZDE 99,4'Ü AYDINLATILDI

Bakanlığın 1 Ocak-8 Ekim 2026 dönemine ilişkin verilerine göre, yılın ilk 9 ayında 514 bin 828 olay meydana geldi. Bunların 438 bin 96'sı Emniyet, 76 bin 732'si Jandarma sorumluluk alanında kaydedildi. Son 5 yılın aynı dönem ortalamasına göre olay sayısı Emniyet bölgesinde yüzde 12,2, Jandarma bölgesinde yüzde 6,6 azaldı.

Son 10 yılın aynı döneminde yüzde 96,7 olan aydınlatma oranı ise yüzde 99,4'e yükseldi.

CİNAYETLERDE YÜZDE 25 AZALMA

Son 10 yılın aynı döneminde ortalama bin 575 olan kasten öldürme olayı sayısı, bu yıl bin 182'ye geriledi. Cinayetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 728'lik ortalamadan bin 277'ye düştü. Kasten öldürme olaylarının tamamı aydınlatıldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları son 5 yılın aynı dönem ortalamasına göre yüzde 24,2, cinsel saldırı olayları ise yüzde 18 azaldı. Bu suçlarda aydınlatma oranları sırasıyla yüzde 99,4 ve yüzde 99,5 olarak kaydedildi. Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 46,9'unu kasten yaralama, yüzde 31,2'sini tehdit oluşturdu. Böylece olayların yaklaşık yüzde 78'i bu iki suç türünde yoğunlaştı. Son 5 yılın aynı dönem ortalamasına göre kasten yaralama olayları yüzde 11,3 azalarak 241 bin 247'ye, tehdit olayları ise yüzde 7 düşüşle 160 bin 805'e geriledi. Ancak tehdit suçları son 10 yılın aynı dönem ortalamasına kıyasla yüzde 4,3 arttı. Hakaret suçlarında yüzde 10,9, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarında ise yüzde 15,6 düşüş kaydedildi.

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