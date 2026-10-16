Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar: İstenen cezalar belli oldu
Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21), olay yerine iki araçla gelen sanıklardan birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatıldı.
Kundakçı'nın ölümcül yaralanmaya yol açan tek kurşunla hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, sanıkların olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi.
HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlara göre, olay öncesi sanıklar arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği vurgulanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
İddianamede, sanık Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep edildi.
10 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamıştı. Kabul edilen mütalaada Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.
Cinayet 3 saniyede gerçekleştirildi
Mütalaada, cinayete ilişkin kamera görüntüleri de ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun saat 22.57.41’de araçtan indiği, beline götürdüğü elini ardından tabanca olduğu değerlendirilen cismi çıkarmak için kullandığı ve 22.57.52’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın bulunduğu araca doğru eğildiği belirtildi. Yaklaşık 3 saniye sonra, saat 22.57.55’te silah sesi olduğu değerlendirilen sesin duyulduğu kaydedildi.
Karar belli oldu
Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.