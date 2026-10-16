Akran zorbalığı dehşeti: Sınıf arkadaşını dövüp yatağa mahkum etmişti cezası belli oldu

25 Eylül 2025'te saat 15.30 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düşerken Y.C., yerdeki arkadaşını tekme ve yumruklarla darbetti.

Nöbetçi öğretmenin ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. Ambulanstaki müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan öğrenci, önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edilen M.D.Y., Çanakkale'de 45 gün yoğun bakımda, 15 gün de normal serviste tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Ancak beyninde oluşan ağır hasar nedeniyle yatağa mahkum hale geldi. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.C. ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Y.C. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi M.D.Y.'nin yakınları adliye binası önünde döviz açarak, slogan attı. Y.C., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, M.D.Y.’nin yakınları hazır bulundu. Tanıkların ve sanık savunmasının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti Y.C. hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

‘BENİM OĞLUM CANLI CENAZE'

Çiğdem Yıldız ise “Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu? Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum" ifadelerini kullandı.

Baba Hasan Yıldız da “Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz" diye konuştu.

Gündem

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü: Yargıtay cezasını onadı

Gündem

Akran zorbalığı bunu da yaptırdı: 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar

Gündem

Okullardaki şiddet olaylarına karşı 7 bakanlık birleşti: Bakan Tekin şubat ayını işaret etti