Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Akran zorbalığı dehşeti: Sınıf arkadaşını dövüp yatağa mahkum etmişti cezası belli oldu

Akran zorbalığı dehşeti: Sınıf arkadaşını dövüp yatağa mahkum etmişti cezası belli oldu

16:55, 16/10/2026, Cuma
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Akran zorbalığı dehşeti: Sınıf arkadaşını dövüp yatağa mahkum etmişti cezası belli oldu
Akran zorbalığı hayatını değiştirdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ayağına bastığı iddiasıyla sınıf arkadaşı M.D.Y.'yi darbederek yatağa mahkum olmasına neden olan 15 yaşındaki Y.C., 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Acılı anne Çiğdem Yıldız, "Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Benim oğlum canlı cenaze" dedi.

25 Eylül 2025'te saat 15.30 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düşerken Y.C., yerdeki arkadaşını tekme ve yumruklarla darbetti.

Nöbetçi öğretmenin ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. Ambulanstaki müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan öğrenci, önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edilen M.D.Y., Çanakkale'de 45 gün yoğun bakımda, 15 gün de normal serviste tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Ancak beyninde oluşan ağır hasar nedeniyle yatağa mahkum hale geldi. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.C. ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Y.C. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi M.D.Y.'nin yakınları adliye binası önünde döviz açarak, slogan attı. Y.C., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, M.D.Y.’nin yakınları hazır bulundu. Tanıkların ve sanık savunmasının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti Y.C. hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

‘BENİM OĞLUM CANLI CENAZE'

Çiğdem Yıldız ise “Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu? Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum" ifadelerini kullandı.

Baba Hasan Yıldız da “Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz" diye konuştu.


Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü: Yargıtay cezasını onadı
Gündem
Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü: Yargıtay cezasını onadı
Akran zorbalığı bunu da yaptırdı: 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar
Gündem
Akran zorbalığı bunu da yaptırdı: 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar
Okullardaki şiddet olaylarına karşı 7 bakanlık birleşti: Bakan Tekin şubat ayını işaret etti
Gündem
Okullardaki şiddet olaylarına karşı 7 bakanlık birleşti: Bakan Tekin şubat ayını işaret etti

Başlıklar :çanakkaleakran zorbalığımahkeme
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026