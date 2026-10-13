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Akran zorbalığı bunu da yaptırdı: 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar

Akran zorbalığı bunu da yaptırdı: 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar

09:53, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:34, 13/10/2026, Salı
DHA
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Akran zorbalığı bunu da yaptırdı: 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar
25 gün yanık tedavisi gören çocuk bilinç kaybı yaşadı.

İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre 12 yaşındaki çocuk akran zorbalığına uğradı. Diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakılan çocukta üçüncü derece yanık tespit edildi.

Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A., sokakta diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı. İhbar üzerine sırtında yanıklar oluşan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesiyle durumu öğrenen B.A.’nın ebeveynleri ile çocuğu yaktığı ileri sürülen çocuklardan birinin babası hastaneye gitti.

25 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Aile, hastanede çocukta üçüncü derece yanık olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi gören çocuk, yaklaşık 25 gün sonra taburcu edildi. Ardından çocuğun ağrılarının tekrar artması nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuğun bilinç kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Aile konu ile ilgili polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu.

BİRİNE EV HAPSİ DİĞERİ SERBEST: ACILI BABA 'ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARIYORUM' DEDİ

Yaşanan olayla ilgili konuşan baba Kadir Arslan, "Olay 18 Eylül’de oldu. Cuma günü akşam saatlerinde ben işten geldim. Çocuklarım kapının önüne çıktı. Çocuğumu üç sokak arkaya götürdüler. Orada bir kişi çocuğumu tutup diğeri sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyor. Biraz daha kolonya döküyor. Çocuğun sırtı iyice alev alıyor. Çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor. Tişörtü naylon olduğu için sırtına yapışmış. Yakanlar çocuğu apar topar eve getirdiler. ‘Kaydıraktan düştü dediler’ Onlar da çocuk. Biri 12, biri 13 yaşlarında. Çocuğun üstüne başka uzun bir tişört giydirmişler. Kaydıraktan düşmeye benzemiyordu. Çocuğuma sorduğumda ‘Beni kolonya ile yaktı’ deyince çocuklar hemen kaçtı. Çocuğun babasını çağırdım. Kendi oğlunu dövmeye kalktı ama izin vermedik. Onun arabasıyla hastaneye geldik. Acile girdik. Hemen yanık bölümünde müdahale ettiler. Çocukta üçüncü derece bir yanık var. Hastanede 25 gün kadar yattık. Daha sonra taburcu olduktan sonra çocuk evde çocuk durmadı ve tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastanede bilincini kaybetti. Ondan sonra biz de emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet harekete geçti. Ailesiyle birlikte çocukları aldılar. Birine kelepçe takmışlar. Diğerinin yaşı tutmuyor diye serbest kalmış, şikayetçiyim. Sonuna kadar devam edeceğim. Bu akran zorbalığıdır. Adalet inşallah yerini bulacak. Çocuğumun hakkını arıyorum. Adalet Bakanlığı’nın iki kez kalemini de aradım. Oradan da dönüş bekliyorum. İnşallah Adalet Bakanı’mız da bize yardımcı olacak. Herkes cezasını çeksin. Şikayetçi olduk. Emniyet ekipleri çocuğun ifadesini aldıktan sonra diğer çocuklarının ifadesini aldı. Birinin ayağı kelepçeli tedbir amaçlı ev hapsi, diğeri de serbest" dedi.


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Başlıklar :akran zorbalığıi̇stanbularnavutköy
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