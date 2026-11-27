Kilogram fiyatı ne kadar?

Siyah yaz trüfü (Tuber aestivum) gibi türler daha erişilebilir seviyelerdeyken, nadir bulunan türler ve beyaz trüf (Tuber magnatum) çok daha yüksek fiyatlanır. 2026 yılında trüf mantarının kilogram fiyatı türüne, mevsime ve hasat bölgesine göre 15.000 TL ile 70.000 TL bandında değişmektedir; nadir beyaz trüf türlerinde ise çok daha yüksek rakamlar görülebilmektedir. Öyle ki, İtalyan Beyaz Trüf (Tuber magnatum) ortalama kilogram fiyatı 3.000 – 5.000 dolar (yaklaşık 250 bin TL'ye kadar) çıkabiliyor