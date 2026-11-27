Pirge Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Bıçak üretimindeki köklü deneyimini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Pirge, mesleki eğitime verdiği desteği yeni bir projeyle güçlendiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Pirge Mesleki Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zeybek, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun’un yanı sıra sanayi ve iş dünyasının temsilcileri ile eğitim camiasından isimlerin katıldığı açılışta mesleki eğitimin ve nitelikli iş gücünün önemi vurgulandı.
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