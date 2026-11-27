Bursa’da küçük bir atölyede 1879 yılında başlayan yolculuğunu bugün beşinci kuşakta sürdüren Pirge, üretim birikimini eğitim yatırımlarıyla gelecek nesillere aktarıyor. Geleneksel bıçak ustalığını modern üretim teknolojileriyle buluşturan marka, Pirge Akademi ile sürdürdüğü eğitim çalışmalarını Pirge Mesleki Eğitim Merkezi ile genişletiyor. Gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerini ve üretim kültürünü yakından tanımalarını amaçlayan merkez, düzenlenen açılış töreniyle eğitim hayatına başladı. Pirge Mesleki Eğitim Merkezi’nde Metal Teknolojisi alanında eğitim alacak 14–19 yaş aralığındaki gençler, dört yıl boyunca teorik bilgilerini üretim sahasında uygulamaya dönüştürürken deneyimli ustaların rehberliğinde mesleğin inceliklerini öğrenecek. Geleneksel ustalık anlayışını çağdaş mesleki eğitim uygulamalarıyla buluşturan merkez, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlayacak.

Öğrenciler dört yıllık eğitimle sekiz farklı üretim alanını deneyimleyecek

Pirge Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenciler haftanın bir günü teorik eğitim alırken dört günü üretim tesislerinde uygulamalı eğitim görecek. 45 öğrencinin eğitim aldığı merkezde, dört yıllık program boyunca her altı ayda bir farklı bölüme geçecek gençler toplam sekiz ayrı üretim alanını deneyimleme fırsatı bulacak. Paketleme, enjeksiyon, sap ve bileme, yüzey taşlama, parlatma, diş açma ve sırt açma, çelik kesim ve kalite kontrol gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek rotasyon programıyla öğrencilerin üretim süreçlerine bütüncül bir bakış kazanması hedefleniyor. Her öğrenciye görev aldığı bölümde deneyimli bir usta veya mentor eşlik edecek. Böylece gençler, mesleğin teknik inceliklerini doğrudan ustalarından öğrenirken edindikleri bilgileri üretim ortamında uygulama imkânı bulacak. Öğrencilerin mesleki gelişimleri; iş öğrenme düzeyi, iş disiplini, ekip çalışması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum gibi kriterler doğrultusunda düzenli olarak takip edilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı lise diploması ve ustalık belgesi almaya hak kazanacak. Belirlenen kriterleri karşılayan başarılı öğrencilere burs desteği sunulurken mezuniyet sonrasında istihdam fırsatları da sağlanacak.

“Geleceğin ustalarını yetiştirmek ve üretim kültürümüzü yaşatmak istiyoruz”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada üretim kültürünün ve mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, “Pirge’nin 147 yıllık hikâyesinin temelinde bilgi, deneyim, emek ve ustalık kültürü bulunuyor. Bu birikimi gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, üretimin merkezinde her zaman insan emeği var. MESEM projemizle gençlerimizi henüz eğitim aşamasındayken üretimle buluşturmayı, teorik bilgilerini gerçek üretim ortamında pekiştirmelerini ve deneyimli ustalarımızın rehberliğinde mesleğin inceliklerini öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bıçak üretiminde nitelikli iş gücünün yetişmesi, yalnızca teknik becerilerin kazanılmasıyla değil, yıllar içinde edinilen deneyimin ve ustalık kültürünün de aktarılmasıyla mümkün. Türkiye bıçakçılığı, köklü zanaat kültürü ve üretim birikimiyle korunması ve geleceğe taşınması gereken önemli değerlerimizden biri. Pirge olarak kuşaktan kuşağa aktardığımız üretim tecrübemizin bize yüklediği sorumlulukla, Türk bıçakçılığının sahip olduğu bu birikimi yaşatmayı, yeni nesil ustalar yetiştirerek geliştirmeyi ve ülkemizin bu alandaki üretim gücünü geleceğe taşımayı önemli bir misyon olarak görüyoruz.” dedi.

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“Mesleki eğitim, nitelikli iş gücüne yapılan yatırımdır”

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, “Bursa’nın asırlara dayanan bıçakçılık geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından Pirge’nin bu yatırımını çok kıymetli buluyorum. Ahilik geleneğinde ustanın en önemli sorumluluklarından biri, kendisinden sonra gelecek ustaları yetiştirmektir. Pirge, 147 yıllık bilgi ve tecrübesini gençlerin eğitimine sunarak bu anlayışı sürdürüyor. Sektör içi okul modeliyle hayata geçirilen ve işletme bünyesinde eğitim veren Türkiye’nin ikinci eğitim merkezi olma özelliğini taşıyan bu proje, gençlerin mesleki eğitimlerini doğrudan üretim ortamında sürdürmelerine imkan tanıyor. Bursa’da özellikle imalat sektöründe nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç düşünüldüğünde, gençlerin deneyimli ustalardan meslek öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Sanayi ve eğitim kurumları arasındaki iş birliklerinin bu ihtiyacın karşılanmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Eğitim merkezini Bursa’ya kazandıran Pirge ailesini tebrik ediyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Pirge mesleki eğitim ile ustalık geleneğini gelecek kuşaklara aktarıyor”

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise mesleki eğitimde okul ve sektör iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Mesleki eğitimin niteliğini artırmak için eğitim kurumları ile sektör temsilcilerinin iş birliği büyük önem taşıyor. Pirge’nin köklü üretim birikimini gençlerin eğitimine sunarak hayata geçirdiği Mesleki Eğitim Merkezi, bu iş birliğinin somut örneklerinden biri. Sektör içi okul modeliyle kurulan merkez, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek üretim ortamında uygulamalarına, deneyimli ustalardan mesleğin inceliklerini öğrenmelerine imkân tanıyor. Pirge, bu yatırımıyla yalnızca nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlamakla kalmıyor, ustalık geleneğini ve meslek ahlakını da gelecek kuşaklara aktarıyor. Pirge’nin bu doğrultuda hayata geçirdiği Mesleki Eğitim Merkezi’nin Bursa’mıza, sanayimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.