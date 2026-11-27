Uzaktan çalışarak en çok kazandıran 10 meslek belli oldu: Zirvedeki pozisyon ve Türkiye'deki kazançları dikkat çekti

Esnek çalışma saatleri sunan ve yolda geçirilen süreyi ortadan kaldıran uzaktan çalışma modelinde en yüksek geliri sağlayan meslekler belirlendi. FlexJobs tarafından hazırlanan küresel araştırmada; teknoloji, sağlık, satış, pazarlama ve yönetim alanlarından 10 pozisyon öne çıktı. İşte hem küresel ölçekte zirvede yer alan meslekler hem de bu pozisyonların Türkiye'deki yıllık kazançları...