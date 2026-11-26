34 yıllık anlaşma değişiyor
Rus birlikleri kritik noktalardan ayrılmıştı
Rus sınır muhafızlarının Ermenistan'daki görev alanı son dönemde kademeli olarak daraltıldı. 1 Ağustos 2024'te Erivan'daki Zvartnots Havalimanı'ndan ayrılan Rus görevliler, 2025 yılında da İran sınırındaki Agarak ve Türkiye sınırındaki Margara kapılarındaki görevlerini Ermeni güçlerine devretti.
Paşinyan'ın son açıklamasıyla birlikte Ermenistan, kalan sınır bölgelerinde de güvenlik sorumluluğunu tamamen kendi birimlerine devretmeyi hedefliyor. Rusya'nın ülkedeki 102. askeri üssünün geleceği ise bu karardan ayrı bir başlık olarak gündemde bulunuyor.
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