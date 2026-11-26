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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , ülkesinin sınır güvenliğinde Rusya'ya bağımlılığı sona erdirmeye hazırlanıyor. Rus sınır muhafızlarının önümüzdeki yıllarda tamamen çekilmesini isteyen Paşinyan, Türkiye ve İran sınırlarının kontrolünü Ermenistan 'ın üstlenmesi gerektiğini açıkladı.

34 yıllık anlaşma değişiyor

Erivan yönetiminin bu adımı, 1992 yılında imzalanan ve Rus sınır birliklerine Ermenistan'ın Türkiye ve İran sınırlarının korunmasında görev veren anlaşmaya dayanıyor. Yaklaşık 34 yıldır devam eden uygulamayla Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızları, Ermeni güvenlik güçleriyle birlikte görev yapıyordu.

Rus birlikleri kritik noktalardan ayrılmıştı

Rus sınır muhafızlarının Ermenistan'daki görev alanı son dönemde kademeli olarak daraltıldı. 1 Ağustos 2024'te Erivan'daki Zvartnots Havalimanı'ndan ayrılan Rus görevliler, 2025 yılında da İran sınırındaki Agarak ve Türkiye sınırındaki Margara kapılarındaki görevlerini Ermeni güçlerine devretti.

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Paşinyan'ın son açıklamasıyla birlikte Ermenistan, kalan sınır bölgelerinde de güvenlik sorumluluğunu tamamen kendi birimlerine devretmeyi hedefliyor. Rusya'nın ülkedeki 102. askeri üssünün geleceği ise bu karardan ayrı bir başlık olarak gündemde bulunuyor.

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