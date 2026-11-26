İspanya'nın güneyindeki Algeciras Limanı'ndan çıkan ve Barselona Limanı'na doğru yol alan, 1,2 milyon litre ham petrol yüklü Malta bandıralı "Med Emre" adlı gemi İbiza'nın kuzeydoğusunda 25 deniz mili açıkta battı.

Balear Adaları yerel yönetimi ve Sahil Güvenlik kaynaklarının basına verdiği bilgilere göre, tankerdeki 17 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti.

Karaya çıkarılan mürettebattan 6'sının hastanede tedavi altına alındığı, hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre geminin su alması sonucunda battığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgesel yönetimden yapılan açıklamaya göre ise olası bir sızıntı riski nedeniyle hem Ulusal Deniz Kirliliği Acil Durum Planı hem de Balear Adaları Bölgesel Sivil Koruma Planı (PLATERBAL) devreye sokuldu.

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