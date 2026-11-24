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İran Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda sabah saatlerinde 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı bildirildi.

Gemilerin, İran'ın izin vermediği bölgeye takip sistemlerini devre dışı bırakarak girdikleri ve deniz mayınlarına çarpmaları sonucunda alev aldıkları aktarıldı.

Ordu açıklamasında, İran'ın hedefleri ve talepleri karşılanana kadar Hürmüz Boğazı'nın asla açılmayacağı ve gemi sahiplerinin boğazdan "güvenli geçiş" için Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon kurmalarının gerektiği belirtildi.

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