Bölgede yerleşim mahalleleri neredeyse her gün patlamaların hedefi oluyor. İsrail’in ilerleyişi, Gazzelilerin erişebildiği alanları giderek daraltırken, binlerce Filistinlinin yerinden edilmesine veya evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açıyor. Belediye Başkanı Muhammed Musleh, İsrail’in kontrolündeki bölgeler ile doğu ve güneydeki yıkım alanlarının toplamı kampın yüzde 45’ine ulaştığını belirtti. İsrail ordusu kampın içine bin 600 metre ilerleyerek merkeze yaklaşırken, son bir ayda yaklaşık 500 konut tamamen veya kısmen yıkıldı.

EVLERİNİ TERK ETMİYORLAR

Musleh, gece evlerin üzerine bırakılan patlayıcılarla yıkım yapıldığını ve toplamda 5 bin Filistinlinin etkilendiğini belirtti. Musleh, devam eden bombardıman ve silah seslerine rağmen kamp sakinlerinin büyük bölümünün hâlâ evlerinde kalmayı sürdürdüğünü vurguladı. Özellikle kampın doğu ve güney sınırlarına yakın bölgelerde yaşayanların evlerini terk etmediğini belirtti. İsrail güçlerinin her gün arama operasyonları düzenlediğini ve ateş açtığını aktaran Musleh, bu saldırıların yaralanmalara yol açtığını ve kampın merkezinde bulunan bölgelerde dahi halkın korku ve endişesini artırdığını sözlerine ekledi.

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