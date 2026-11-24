İsrail ordusunda intihar eden asker sayısı son 16 yılın en yükseğinde

İşgalci İsrail ordusunda bu yıl 23 asker intihar etti. Bu sayı, son 16 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar verisi olarak belirtildi. Gazze saldırısının başladığı Ekim 2023'ten bu yana vakalarda artış yaşandı.