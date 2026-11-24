İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlayarak alev aldığını duyurdu.
Konuya ilişkin yazılı açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapıldı.
Açıklamada, 3 petrol tankerinin izin verilmeyen güzergahları kullandığı Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarpmaları sonucu patlamalar ve şiddetli yangın meydana geldiği belirtildi.
Gemilerden biri boğazın güney kıyılarında, diğer ikisi Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunurken patlamaların yaşandığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu gemilerin ABD ordusunun geniş kapsamlı hava koruması ve refakati altında olduğu öne sürüldü ve "ABD ordusunun hava refakati bu olayların yaşanmasını engelleyemedi." ifadesine yer verildi.
İran Hürmüz'ü yeniden kapattığını duyurmuştu
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine Hürmüz Boğazı'nı 12 Temmuz'da tekrar kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, belirlediği rotanın dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.
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