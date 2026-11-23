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Savaş koşullarında hiçbir ülkede kalkınmanın mümkün olmadığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çatışmaların ekonomik kısıtlamaları artırdığını belirtti.

Pezeşkiyan, ülkenin resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre başkent Tahran'da bir grup vaiz ve din adamıyla düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

Temel ihtiyaç ve ilaç tedariki güvence altına alınmalı

Pezeşkiyan, ülkenin ekonomik sorunlarının aşılması için temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç tedarikinin güvence altına alınması, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Hükümetin halkın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünleri ve ilaçları her koşulda temin etmekle yükümlü olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, bu alanda izlenen strateji sayesinde şu anda ciddi bir kısıtlama ve sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Ülkedeki ekonomik koşulların iyileştirilmesi için komşularla ve diğer ülkelerle çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, “Savaş halinde olan hiçbir ülkede kalkınma gerçekleşmez, eksiklikler ve kısıtlamalar artar” ifadesini kullandı.

ABD'nin yaptırımları ve toplumsal dayanışma

ABD'nin yaptırımlar ve ülkenin ticari bağlantılarını sınırlandırma yoluyla İran'daki sistemi devirmeyi hedeflediğini belirten Pezeşkiyan, “Bu politikalar ekonomik faaliyetlerde çeşitli kısıtlamalara ve sorunlara yol açtı. Siyasi görüş, inanç, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin toplumun tüm kesimleri ülkenin yönetimi ile sorunların çözümüne katkıda bulunmalı” diye konuştu.

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Pezeşkiyan, mevcut ekonomik koşulların aşılması için toplumsal birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

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